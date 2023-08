Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Motorradfahrer bei Auffahrunfall leicht verletzt

VS-Villingen (ots)

Ein 58-jähriger Motorradfahrer ist am späten Donnerstagnachmittag bei einem Auffahrunfall auf der Bertholdstraße im Bereich der Abzweigung Warenburgstraße leicht verletzt worden. Gegen 16.30 Uhr fuhren mehrere Fahrzeuge bei stockendem Feierabendverkehr auf der Bertholdstraße stadtauswärts. Als eines der vorausfahrenden Fahrzeuge im Bereich der Abzweigung Warenburgstraße abbremste, kam es zwischen einem nachfolgenden VW Golf und einem hinter dem Golf befindlichen VW Passat zu einem Auffahrunfall. Der dem VW Passat mit einer 650er Honda folgende Motorradfahrer konnte ebenfalls nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr in das Heck des bereits stehenden Passats. Der beim Unfall leicht verletzte Biker musste mit einem Rettungswagen in das Schwarzwald-Baar Klinikum gebracht werden. An den drei beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 4000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell