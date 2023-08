Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Einbruch in Food-Truck-Imbiss in der Bahnhofstraße (10./11.08.2023)

Singen (ots)

Im Zeitraum zwischen Donnerstagabend, 22 Uhr, und Freitagmorgen, 09.30 Uhr, ist ein unbekannter Täter in einen Imbiss in der Bahnhofstraße eingebrochen. Der Unbekannte warf eine Fensterscheibe ein und verschaffte sich so Zutritt zum Innenraum. Dort durchwühlte er die Kasse, in der sich jedoch keine Tageseinnahmen mehr befanden. Ob der Einbrecher sonst etwas entwendete ist noch nicht bekannt. Die Höhe des entstandenen Schadens ist ebenfalls noch offen. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges im Bereich des Food-Truck-Imbisses "Voulez-vous" beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf den unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07731 888-0, beim Polizeirevier Singen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell