Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Konstanz - 22-jähriger Drogenhändler in Haft (09.08.2023)

Singen (ots)

Der Polizei ist es am Mittwochmorgen gelungen, einen Drogenhändler festzunehmen und in Haft zu bringen. Im Zuge umfangreicher Ermittlungen geriet der 22-Jährige erneut in den Fokus der Rauschgiftermittler, da er in der Szene einen schwunghaften Handel mit Drogen betrieb. Nach Erkenntnissen, dass er die Betäubungsmittel in der Wohnung seiner Freundin aufbewahre, ordnete das Amtsgericht Singen auf Antrag der die Ermittlungen leitenden Staatsanwaltschaft Konstanz die Durchsuchung der Wohnung an. Dort konnten die Polizisten den 22-Jährigen - der sich bislang verborgen hielt - festnehmen und anschließend einem Haftrichter vorführen der die Untersuchungshaft anordnete. Bei der weiteren Durchsuchung der Räumlichkeiten stellten die Beamten rund 66 Gramm Marihuana und diverses Verkaufsmaterial sicher. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei gegen den bereits wegen Drogenhandels vorbestraften jungen Mann dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell