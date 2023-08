Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Insgesamt rund 10.000 Euro Blechschaden bei Unfall auf der L220 an der Auffahrt zur B33 neu (10.08.2023)

Radolfzell (ots)

Insgesamt rund 10.000 Euro Blechschaden sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Donnerstagnachmittag auf der Landesstraße 220 an der Auffahrt zur Bundesstraße 33 ereignet hat. Ein 28-jähriger Kia-Fahrer bog von Radolfzell kommend nach links auf die Auffahrt zur B33 neu ab. Dabei stieß er mit einem entgegenkommenden VW Golf einer 59-Jährigen zusammen. An beiden Autos entstand durch die Kollision Sachschaden in Höhe von je rund 5.000 Euro. Um den total beschädigten und nicht mehr fahrbereiten Kia kümmerte sich ein Abschleppdienst.

