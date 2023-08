Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen - Nordstetten, K 5709) Unfall fordert eine schwer und eine leicht verletzte Person sowie rund 40.000 Euro Schaden

VS-Villingen - Nordstetten, K 5709 (ots)

Zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein 63-jähriger Fahrer eines Toyota Auris schwer verletzt worden ist und sich ein 48-jähriger Fahrer eines VW Tiguans leichte Verletzungen zugezogen hat, ist es am späten Donnerstagabend an der Einmündung des Außenrings Villingen auf die Kreisstraße 5709 gekommen. Gegen 23.40 Uhr war der Toyota-Fahrer auf der K 5709 von Villingen in Richtung Nordstetten unterwegs und wollte an der Einmündung nach links auf den Außenring abbiegen. Hierbei kam es zur Frontalkollision mit dem entgegenkommenden Tiguan, dessen Fahrer sich auf der K 5709 von Nordstetten her der Einmündung näherte. Eintreffende Rettungskräfte brachten die beiden Verletzten in das Schwarzwald-Baar Klinikum. Ein Abschleppdienst kümmerte sich im Anschluss der Unfallaufnahme um die beiden mit rund 40.000 Euro beschädigten Autos.

