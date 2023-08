Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Kreuzungsunfall mit 8000 Euro Sachschaden

VS-Villingen (ots)

Rund 8000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Unfalls, der am Donnerstagabend an der Kreuzung der Bleichestraße mit der Großherzog-Karl-Straße passiert ist. Gegen 19.20 Uhr fuhr eine 52-jährige Frau mit einem Dacia auf der Bleichestraße in Richtung Innenstadt. An der Kreuzung mit der Großherzog-Karl-Straße kam es dann zu einer Kollision mit einem Subaru, dessen 44-jährige Fahrerin sich von rechts auf der Großherzog-Karl-Straße der Kreuzung mit der Bleichestraße näherte. Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden.

