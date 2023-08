Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen/ Lkr. Tuttlingen) Rund 8.000 Euro Blechschaden bei Unfall (10.08.2023)

Spaichingen (ots)

Insgesamt rund 8.000 Euro Blechschaden ist die Bilanz eines Unfalls, der am Donnerstagvormittag, gegen 11.15 Uhr, auf dem Längelenweg passiert ist. Ein 50-jähriger Fahrer eines Opel Astra war auf dem Längelenweg unterwegs und wollte auf Höhe Hausnummer 2 seinen Wagen wenden. Hierbei prallte er beim Einfahren auf die Straße mit einem Hyundai Tucson eines ebenfalls 50-Jährigen zusammen, der in die gleiche Richtung fuhr. An beiden Autos entstand bei dem Unfall laut Schätzungen der Polizei Sachschaden in Höhe von je 4.000 Euro.

