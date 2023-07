Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Kriminaldirektion unter neuer Führung: Rainer Neusüß wird Kripo-Chef in Nordhessen

Bild-Infos

Download

Kassel (ots)

Die Kriminaldirektion des Polizeipräsidiums Nordhessen in Kassel hat einen neuen Leiter. Kriminaldirektor Rainer Neusüß (55) hat gestern Morgen offiziell seine neue Stelle angetreten und hierzu Glückwünsche von Polizeipräsident Konrad Stelzenbach zur Beauftragung erhalten. Kriminaldirektor Neusüß ist Nachfolger des Leitenden Kriminaldirektors Oliver Kusan, der bereits mit Ablauf Januar 2023 seinen aktiven Dienst beendet hatte. Neusüß wird nun Chef von rund 330 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die derzeit in der Kriminaldirektion tätig sind.

Zuvor Polizeichef im Werra-Meißner-Kreis

Bis zu seiner Umsetzung nach Kassel und der Beauftragung als Leiter der Kriminaldirektion führte Rainer Neusüß seit Dezember 2018 erfolgreich die Polizeidirektion Werra-Meißner in Eschwege und davor dreieinhalb Jahre lang die osthessische Polizeidirektion Hersfeld-Rotenburg. Rainer Neusüß, der im Werra-Meißner-Kreis lebt, ist seit 1989 Angehöriger der hessischen Polizei und hat seit dieser Zeit viele Stationen durchlaufen. Auch in der Kriminaldirektion des Polizeipräsidiums Nordhessen wurde er in der Vergangenheit mit verschiedenen Führungsfunktionen betraut, so war Neusüß in der Zeit von August 2006 bis Juni 2007 Leiter der regionalen Kriminalinspektion (RKI) und in den Jahren 2014 und 2015 für insgesamt 15 Monate Chef der zentralen Kriminalinspektion (ZKI).

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell