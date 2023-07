Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Jugendlicher sprüht Pfefferspray an Haltestelle "Oberzwehren Mitte": Elfjährige verletzt; Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Oberzwehren:

Zeugen einer gefährlichen Körperverletzung, die sich am gestrigen Montagmittag an der Straßenbahnhaltestelle "Oberzwehren Mitte" ereignete, sucht die Kasseler Polizei. Wie die aufnehmenden Beamten des Polizeireviers Süd-West berichten, war eine Grundschulklasse mit ihren Lehrern zu Fuß auf einem Ausflug unterwegs, als es gegen 13:15 Uhr in der Brückenhofstraße zu dem Vorfall kam. Nach ersten Ermittlungen waren drei unbekannte männliche Jugendliche der Schulklasse entgegengekommen, wobei einer von ihnen Pfefferspray in die Luft gesprüht haben soll. Eine elfjährige Schülerin aus Kassel bekam das Reizgas in die Augen, weshalb sie anschließend von Rettungskräften zur Behandlung der Augenreizung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Sieben weitere Kinder, die gemeinsam mit der Elfjährigen im hinteren Bereich der Gruppe liefen, atmeten das Pfefferspray ein und klagten über Husten, hatten sich aber bei Eintreffen der gerufenen Streife bereits erholt und mussten nicht behandelt werden. Von dem unbekannten Jugendlichen, der das Pfefferspray aus einer schwarz/roten Spraydose mit Totenkopf-Symbol versprüht haben soll, liegt folgende Beschreibung vor:

- 13 bis 14 Jahre alt, ca. 1,70 Meter groß, Oberlippenbärtchen, schwarzes Basecap, schwarzer Rucksack mit Nike-Symbol.

Nur eine Minute vor der Tat hatte offenbar eine Straßenbahn an der Haltestelle angehalten, in der sich möglicherweise Zeugen befanden. Wer Hinweise zu der gefährlichen Körperverletzung und auf den unbekannten Täter geben kann, wird gebeten, sich bei der Kasseler Polizei unter Tel. 0561-9100 zu melden.

