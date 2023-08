POL-KN: (Sulz am Neckar/ Lkr. Rottweil) Erneute Sachbeschädigungen durch Graffiti - Polizei bittet um Hinweise (10.08.2023)

Rottweil (ots) - (Rottweil) Unfallflucht - Blauen Dacia Sandero gestreift und geflüchtet (10.08.2023) Ein unbekannter Autofahrer hat am Donnerstag, im Zeitraum von 11.45 Uhr bis 17.15 Uhr, eine Unfallflucht auf der Olgastraße begangen. Der Unbekannte streifte den am Straßenrand in Fahrtrichtung Ruhe-Christ-Straße geparkten blauen Dacia Sandero entlang der gesamten ...

