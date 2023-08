Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Eschbronn/ Lkr. Rottweil) Über 8.000 Euro Blechschaden bei Unfall (10.08.2023)

Eschbronn (ots)

Am Donnerstagnachmittag ist es auf der Straße "Hochberg" zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Gesamtschaden in Höhe von über 8.000 Euro entstanden ist. Ein 55-Jähriger war mit einem Ford Kuga und einem Anhänger Hirth auf der Straße "Hochberg" in Richtung Dunningen unterwegs. Auf der Strecke löste sich der Anhänger von der Kupplung und rollte den Berg rückwärts hinunter. Hierbei prallte dieser zunächst mit einem entgegenkommenden BMW X5 einer 70-Jährigen zusammen und im weiteren Verlauf noch mit einem Skoda Fabia einer 43-jährigen Frau zusammen, die in Richtung Dunningen fuhr. Alle Autofahrer blieben bei dem Unfall unverletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell