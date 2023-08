Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Siebenjähriger Junge wird von zwei Unbekannten bestohlen - Polizei bittet um Hinweise

VS-Schwenningen (ots)

Ein siebenjähriger Junge ist am Donnerstagabend von zwei unbekannten Tätern, vermutlich von zwei Kindern oder Jugendlichen, vor dem Eingang eines Discounters in der Schützenstraße bestohlen worden. Der Junge erhielt am frühen Abend von seiner Mutter einen 20-Euro-Schein und wollte mit diesem gegen 19.30 Uhr in dem Discounter etwas kaufen. Noch bevor der Siebenjährige den Discounter betrat, wurde er von zwei älteren Jungen vor dem Eingang angehalten. Die beiden Älteren durchsuchten den Siebenjährigen, nahmen ihm den 20-Euro-Schein ab und flüchteten daraufhin mit je einem Fahrrad. Einer der beiden Täter flüchtete mit einem BMX-Rad. Dieser soll blonde Haare gehabt, mit einer kurzen Hose und einem helleren T-Shirt mit Aufdruck bekleidet gewesen sein. An einem Unterarm habe sich ein Tiger-Tattoo befunden. Der zweite Täter flüchtete mit einem Mountainbike. Dieser habe längere, dunkle Haare und sei zur Tatzeit mit einem schwarzen T-Shirt, einer schwarzen Hose und einer weißen Cap bekleidet gewesen. Zudem habe dieser Junge eine Brille mit schwarzem Rahmen getragen. Zwei Passanten versuchten noch vergeblich die Flüchtenden festzuhalten. Laut deren Angaben seien die Täter etwa zehn Jahre alt; laut Mitteilung des Siebenjährigen sollen diese jedoch älter gewesen sein. Hinweise zu den beiden Geflüchteten nimmt die Polizei Schwenningen (Tel.: 07720 8500-0) entgegen.

