Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bodman-Ludwigshafen, Lkr. Konstanz) Radfahrer bei Unfall auf der Bahnhofstraße verletzt (10.08.2023)

Bodman-Ludwigshafen (ots)

Ein Radfahrer ist bei einem Unfall auf der Bahnhofstraße am Donnerstagnachmittag verletzt worden. Als ein 65-Jähriger mit seinem Fahrrad an einem rangierenden Auto vorbei fuhr kam es zur seitlichen Kollision zwischen dem Renault und dem Radler. Der Mann stürzte, verletzte sich jedoch glücklicherweise nur leicht. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell