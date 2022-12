POL-DADI: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Mühltal (ots) - Leicht verletzt wurden die drei Bewohner eines Hauses in der Ober-Ramstädter Straße in Mühltal, nachdem sie Rauch eingeatmet hatten. Um kurz nach halb vier geriet am frühen Samstagmorgen (24.12.2022) in dem Gebäude der Gemeinde Mühltal vermutlich ein Kühlschrank in Brand. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen. Dennoch können die Wohnungen durch die Verrußung jetzt nicht mehr betreten ...

