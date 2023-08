Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen im Schwarzwald) Pedelec-Fahrerin bei Unfall leicht verletzt

St. Georgen im Schwarzwald (ots)

Eine 31-jährige Radfahrerin ist bei einem Unfall am Freitagmorgen leicht verletzt worden. Die Frau fuhr gegen 06.45 Uhr auf der Industriestraße und wollte im Bereich einer Firmenzufahrt nach links zu der Firma abbiegen. Die Pedelec-Fahrerin gab hierzu auch entsprechende Handzeichen. Ein hinter der Frau befindlicher 19-jähriger Fahrer eines Ford Fiestas verkannte die Situation und setzte zum Überholen der Radfahrerin an, gerade als diese nach links abbog. Bei einer folgenden leichten Kollision stürzte die 31-Jährige zu Boden, zog sich dabei leichte Verletzungen zu und musste mit eintreffenden Rettungskräften in eine Klinik gebracht werden. An den beiden Fahrzeugen entstand rund 500 Euro Sachschaden.

