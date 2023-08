Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dunningen - Herrenzimmern, Lkr. Rottweil) PV-Anlage in Brand geraten

Dunningen, Lkr. Rottweil (ots)

Zu einem Feuerwehreinsatz wegen einer in Brand geratenen PV-Anlage ist es am frühen Montagmorgen, kurz vor 01 Uhr, auf einem zwischen Dunningen und Herrenzimmern gelegenen Hof am Herrenzimmerner Weg gekommen. Ein technischer Defekt hatte den Brand an der Photovoltaik-Anlage ausgelöst. Noch vor dem Eintreffen der mit mehreren Fahrzeugen anrückenden Feuerwehr Dunningen konnte der Betreiber den Brand selbständig löschen. Vorsorglich war auch das DRK ausgerückt, musste jedoch nicht tätig werden. Der an der Anlage entstandene Sachschaden steht noch nicht fest.

