Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Fluron-Winzeln, Lkr. Rottweil) Betrunken Auto gefahren und Unfall verursacht - über 50.000 Euro Schaden

Fluron-Winzeln, Lkr. Rottweil (ots)

Eine mit über einem Promille alkoholisierte Frau hat am späten Sonntagvormittag auf der Freudenstädter Straße einen Unfall mit einem entgegenkommenden Auto verursacht. Die 39-Jährige fuhr kurz nach 11.30 Uhr mit einem Ford Fiesta auf der Freudenstädter Straße. Etwa auf Höhe der Abzweigung Wöhrsteinstraße geriet sie infolge der Alkoholeinwirkung auf den Gegenfahrstreifen und kollidierte dort mit einem just in diesem Moment entgegenkommenden Elektrofahrzeug der Marke Polestar eines 49-jährigen Autofahrers. Bei dem Unfall wurden keine Personen verletzt. An den beiden beteiligten Autos entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von über 50.000 Euro. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei der Fahrerin des Fords Alkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab über ein Promille. Neben der anschließenden Durchführung einer Blutentnahme beschlagnahmten die Beamten den Führerschein der 39-Jährigen. Die Frau muss sich nun wegen der Autofahrt unter Alkoholeinwirkung und den dabei verursachten Unfall in einem Strafverfahren verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell