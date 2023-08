Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (KN-Wallhausen, Lkr. Konstanz) 79-jähriger E-Scooter-Fahrer nach Sturz verstorben (26.08.2023)

KN-Wallhausen (ots)

Ein E-Scooter-Fahrer ist am Samstagnachmittag auf der Heinrich-von-Tettingen-Straße gestürzt und an den Folgen der schweren Verletzungen verstorben. Der 79-Jährige war gegen 12 Uhr mit einem E-Scooter auf der Heinrich-von-Tettingen-Straße in Richtung Uferstraße unterwegs. Auf der abschüssigen Straße verlor er die Kontrolle über den Scooter, woraufhin der Mann stürzte und eine Kopfverletzung erlitt. Nach Erstversorgung durch den Notarzt brachte ihn ein Rettungswagen in eine Klinik. Dort verstarb der 79-Jährige am Sonntag an der Schwere seiner Verletzungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell