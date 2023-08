Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hornberg - Nach Trunkenheitsfahrt Widerstand geleistet

Hornberg (ots)

Ein 74-Jähriger steht im Verdacht, am Dienstagabend in der Straße "Markgrafenwiese" unter Alkoholeinwirkung mit einem Roller gefahren und hierbei gestürzt zu sein. Zeugen fanden den Mann gegen 20:20 Uhr unter seinem Zweirad liegend vor. Hinzugezogene Beamte des Polizeireviers Haslach trafen vor Ort auf einen gereizten Senior und hatten bei den polizeilichen Maßnahmen ihre liebe Mühe. So widersetzte sich Mittsiebziger den Amtshandlungen und beleidigte sowohl die Einsatzkräfte der Polizei, als auch eine Zeugin. Mit erheblicher Kraftanstrengung wurden dem Mann die Handschließen angelegt, um ihn zur Erhebung einer Blutprobe in ein Krankenhaus zu bringen. Ihn erwarten nun Ermittlungsverfahren wegen Verdachts einer Trunkenheitsfahrt, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidung.

/wo

