Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Heimtückischer Diebstahl von Laufrad, gibt es Zeugen?

Kehl (ots)

Wie den Beamten des Polizeireviers Kehl über die Onlinewache zur Anzeige gebracht wurde, ist am Freitagabend einem dreijährigen Kind im Bereich des Skaterplatzes in der Schwimmbadstraße hinterrücks dessen Laufrad gestohlen worden. Während der Vater sich um die kleinere Schwester der Bestohlenen kümmerte, schlug der bislang unbekannte Dieb gegen 19:30 Uhr gnadenlos zu. Es handelte sich um ein Laufrad der Marke "Chicco", Modell "Pink Arrow" mit pinkfarbener Klingel. Zum Tatzeitpunkt sollen sich am Skaterplatz mehrere Personen mit orientalischen Aussehen aufgehalten haben. Ob die Personen und das von ihnen genutzte Fahrzeug, ein silberner VW mit OG-Zulassung, mit dem Diebstahl in Verbindung stehen, sollen die weiteren Ermittlungen ans Tageslicht bringen. Zeugen des Tatgeschehens oder Hinweise zum Verbleib des Laufrads werden unter der Telefonnummer: 07851 893-0 erbeten.

/wo

