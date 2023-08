Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Schutterwald - Zeugen gesucht

Schutterwald (ots)

Nach einem Vorfall am Samstagabend am Ostufer des Schutterwälder Baggersees sind die Ermittler der Kriminalpolizei auf Suche nach Zeugen. Ein 26-Jähriger war gegen 22:55 Uhr auf dem Rückweg von einem dortigen Technofestival, als er laut seiner Schilderung von zwei bislang unbekannten, ausländisch anmutenden Personen attackiert worden sein soll. Das Duo habe versucht, dem Mittzwanziger gewaltsam dessen mitgeführter Rucksack zu entreißen. Hierbei sei ihm auch in die Rippen getreten worden. Der Rucksack blieb jedoch aufgrund der Gegenwehr des Angegriffenen in dessen Besitz. In unmittelbarer Nähe des Geschehens soll sich eine Gruppe Jugendlicher oder Heranwachsender mit einer Musikbox aufgehalten haben. Die Personengruppe könnte das Szenario beobachtet haben, weshalb die Ermittler die möglichen Zeugen, wie auch andere Hinweisgeber unter der Telefonnummer: 0781 21-2820 um Kontaktaufnahme bitten.

