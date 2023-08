Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Mehrere Fahrzeuge gestohlen, Zeugen gesucht

Rastatt (ots)

Mehreren maskierten Tätern ist es in der Nacht auf Samstag gelungen, sich Zutritt zu einem Firmenanwesen in der Gutenbergstraße zu verschaffen und im Zuge dessen mehrere Fahrzeuge zu entwenden. Im Zeitraum von 0 Uhr bis 6 Uhr sollen die Unbekannten zunächst gewaltsam die Eingangstüre zum Gebäude geöffnet haben. Hier brachten die Einbrecher Bargeld sowie die Fahrzeugschlüssel eines BMW und eines VW Golf in ihre Gewalt. Der auf dem Gelände geparkte BMW mit Rastatter Kennzeichen wurde von den Dieben mitgenommen. Kurze Zeit später kam es zu einem erneuten Einbruch in ein benachbartes Firmengebäude. Im Visier der Diebe standen nun ein Audi Q8 und ein Audi S5, jeweils ohne Kennzeichen. Beide Autos wurden gestohlen. Der BMW im Wert von etwa 33.000 Euro konnte in Frankreich aufgefunden und sichergestellt werden. Der Gesamtwert der beiden anderen Pkw beläuft sich auf schätzungsweise 158.000 Euro. Zeugen, die im Zusammenhang mit den Einbrüchen und den Fahrzeugdiebstählen etwas Auffälliges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei den Beamten des Kriminaldauerdienstes unter der Rufnummer 0781 21-2820 zu melden. Inwieweit die beiden Taten miteinander in Verbindung stehen, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell