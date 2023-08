Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Tritte und Faustschläge gegen Polizisten gingen ins Leere

Achern (ots)

Ein 62 Jahre alter Mann steht im Verdacht, am Dienstagnachmittag unter Alkoholeinfluss mit seinem Wagen gegen ein geparktes Auto gestoßen zu sein. Der sich im Stadtzentrum zugetragene Unfall wurde von Zeugen beobachtet und die Polizei alarmiert. Der mutmaßlich Betrunkene konnte von den Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch schließlich in seiner Wohnung angetroffen werden. Er zeigte sich ablehnend, aggressiv und leistete gegen die polizeilichen Maßnahmen erheblichen Widerstand. Hierbei versuchte er auch nach den Polizisten zu treten. Während des Transports zum Polizeirevier erbrach sich der 62-Jährige im Streifenwagen, sodass das Fahrzeug nicht mehr einsetzbar war. Die auf dem Polizeirevier erhobene Blutprobe wollte der Mann an sich reißen und versuchte hierbei einem Beamten einen Faustschlag ins Gesicht zu versetzen. Sowohl die vorherigen Tritte, als auch der Faustschlag gingen jedoch ins Leere, sodass niemand verletzt wurde. Der Delinquent fand sich anschließend in der Arrestzelle wieder. Gegen ihn wurden Ermittlungen wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell