POL-PDNW: Sachbeschädigung Schulhof Geinsheim - Zeugen gesucht

Neustadt/Weinstraße (ots) - In der Nacht vom 03. auf den 04. Juni 2023 brachen bislang unbekannte Täter in die VR Bank Kur- und Rheinpfalz eG in Sausenheim, in der Raiffeisenstraße 8, ein. Sie verschafften sich Zutritt in den Innenraum der Bank über eine Fensterscheibe an der Rückseite des Gebäudes. Die Täter öffneten vermutlich mittels Trennschleifer einen Tresor, in welchem sich die Tageseinnahmen des Vortages ...

