POL-KN: (KN-Dingelsdorf, Lkr. Konstanz) VW-Transporter gestohlen (25./26.08.2023)

KN-Wallhausen (ots) - Ein E-Scooter-Fahrer ist am Samstagnachmittag auf der Heinrich-von-Tettingen-Straße gestürzt und an den Folgen der schweren Verletzungen verstorben. Der 79-Jährige war gegen 12 Uhr mit einem E-Scooter auf der Heinrich-von-Tettingen-Straße in Richtung Uferstraße unterwegs. Auf der ...

