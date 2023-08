Polizei Korbach

POL-KB: Bad Arolsen - Sachbeschädigungen durch Bierflaschenwürfe

Korbach (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es in Bad Arolsen und in Twistetal zu mehreren Vorfällen, bei denen Bierflaschen gegen Gebäude geworfen wurden. In zwei bisher bekannten Fällen entstanden dabei Sachschäden. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Kurz nach Mitternacht warf ein Unbekannter eine volle Bierflasche der Marke "Heineken" gegen die Eingangsbeleuchtung und in eine Fensterscheibe einer Arztpraxis in der Bad Arolser Rauchstraße. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Eine gute halbe Stunde später landete eine leere Bierkiste derselben Biermarke in der Verglasung einer Haustür eines Wohnhauses in der Landstraße in Bad Arolsen- Mengeringhausen. Hier hinterließ der Unbekannte einen Sachschaden in Höhe von etwa 700 Euro.

Bereits gegen 22.30 Uhr hatte ein Unbekannter eine Bierflasche der Marke "Heineken" gegen den Balkon eines Wohnhauses in Twistetal-Elleringhausen geworfen. Eine Bewohnerin hatte das Klirren gehört und anschließend die Glasscherben auf dem Gehweg gesehen. Nach ersten Erkenntnissen entstand hier kein Sachschaden am Gebäude.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel. 05691-97990.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell