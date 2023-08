Polizei Mettmann

POL-ME: 37-Jähriger rammt Fußgänger und will vom Unfallort flüchten - die Polizei bittet um Zeugenhinweise - Ratingen - 2308013

Mettmann (ots)

Am Sonntagabend, 6. August 2023, soll in Ratingen ein 37-Jähriger einen Verkehrsunfall verursacht und anschließend einen 23-jährigen Fußgänger gerammt haben. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Das war geschehen:

Gegen 21:10 Uhr befuhr ein 23-jähriger Ratinger mit seinem Mercedes Benz C200 die Berliner Straße in Richtung Westtangente, als ihm in Höhe der Bushaltestelle "Einsteinstraße" ein Nissan auf seiner Fahrspur entgegenkam. Der Fahrer des Nissan Qashqai hatte die Absicht, in der dortigen S-Kurve einen Linienbus an der Bushaltestelle zu überholen. Der 23-Jährige musste seinen Mercedes Benz nach eigenen Angaben auf den rechtsseitig gelegenen Grünstreifen lenken, um einen Frontalzusammenstoß mit dem entgegenkommenden Nissan zu vermeiden. Der Mercedes Benz kollidierte frontal mit einem Stein, wobei das Fahrzeug im Frontbereich massiv beschädigt wurde.

Indem der Ratinger sich anschließend unmittelbar vor die Fahrzeugfront des Nissan stellte, wollte er dessen Weiterfahrt verhindern. Der Fahrzeugführer soll jedoch nach Zeugenangaben mit verringerter Geschwindigkeit angefahren sein und den 23-Jährigen gerammt haben. Glücklicherweise wurde der Fußgänger nur leicht verletzt. Weitere Zeugen verhinderten eine Weiterfahrt des Nissan-Fahrers und alarmierten die Polizei.

Die Beamten beschlagnahmten den Führerschein des 37-jährigen Unfallverursachers und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

Der nicht mehr fahrbereite Mercedes Benz wurde abgeschleppt. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf mindestens 5.000 Euro.

Zur Klärung des Sachverhaltes werden Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Ratingen, Telefon 02102 / 9981 6210, in Verbindung zu setzen.

