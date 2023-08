POL-KB: Battenberg - Wasserzähler und Rohrzange aus Werkzeugkiste gestohlen, verdächtige Fahrzeug gesehen

Korbach (ots) - Am Samstagabend verschaffte sich ein Unbekannter Zutritt zu einem Seniorenheim in der Itterstraße in Korbach. Wahrscheinlich wollte er Bewohner bestehlen, blieb aber nach ersten Erkenntnissen ohne Beute. Zu einem ähnlichen Vorfall kam es in der Straße Grüner Weg, außerdem könnte auch ein aufgebrochenes Auto im Zusammenhang stehen. Die Polizei bittet um Hinweise. Gegen 19:20 Uhr klingelte ein Mann an ...

mehr