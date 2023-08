Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Schaafheim: Mehrere Kilogramm Rauschgift sichergestellt

34-Jähriger in Untersuchungshaft

Schaafheim (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen:

Ermittler des Kriminalkommissariats 34 der Polizei in Darmstadt haben im Rahmen eines Verfahrens wegen des Verdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln am Montag (31.7.) mehrere Kilogramm Rauschgift sichergestellt und drei Beschuldigte vorläufig festgenommen. Ein 34-Jähriger befindet sich nach seiner richterlichen Vorführung in Untersuchungshaft.

Durch intensive Ermittlungsarbeit war der 34 Jahre alte Mann aus Schaafheim in das Visier der Beamten geraten. Aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse bestand der Verdacht, dass er mit Amphetamin und Marihuana regen Handel treiben würde. Im Rahmen eines Polizeieinsatzes am Montag konnten Zivilfahnder Betäubungsmittel bei ihm sicherstellen. Bei anschließenden Durchsuchungen in seiner Wohnung sowie bei den 30 und 47 Jahre alten weiteren Beschuldigten beschlagnahmten Polizeikräfte insgesamt 1,7 Kilogramm Haschisch, 500 g Marihuana, 1,2 Kilogramm Amphetamin und 5 Gramm Kokain. Des Weiteren kamen auch Zwillen, eine Armbrust sowie Messer und 20.000 Euro in amtliche Verwahrung.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt wurde der 34-Jährige am Dienstag einem Haftrichter am Amtsgericht vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl. Im Anschluss kam der Festgenommene in eine Haftanstalt. Er muss sich jetzt wie die anderen beiden Beschuldigten in dem Verfahren strafrechtlich verantworten.

