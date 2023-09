Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 24-Jährige bei Verkehrsunfall verletzt

Lennestadt (ots)

Am Freitag (01. September) hat sich gegen 14:45 Uhr ein Auffahrunfall auf der B 236 in Gleierbrück ereignet. Dabei befuhr ein 40-jähriger die Saalhauser Straße in Richtung Langenei. Ihm folgte eine 24-jährige Autofahrerin. Der 40 Jahre alte Mann beabsichtigte, nach links abzubiegen. Er musste verkehrsbedingt sein Fahrzeug abbremsen, um entgegenkommende Fahrzeuge vorbei zu lassen. Die Unfallbeteiligte bremste zu spät und fuhr auf das Auto des 40-Jährigen auf. Durch die Kollision erlitt die 24-Jährige Verletzungen. Sie kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden im jeweils vierstelligen Eurobereich.

