Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Zeugenaufruf nach schwerem Raub auf Tankstelle

Lambrecht/ Pfalz (ots)

Am 17.02.2023 um kurz vor 20:00 Uhr betrat ein bislang unbekannter männlicher Täter eine Tankstelle in der Hauptstraße in 67466 Lambrecht. Der Täter forderte unter Vorhalt eines Küchenmessers den Mitarbeiter der Tankstelle zur Herausgabe von Bargeld auf. Diesem kam dieser letztlich nach und händigte dem Täter einen niedrigen vierstelligen Bargeldbetrag aus. Hiernach verließ der Täter die Tankstelle und flüchtete in unbekannte Richtung. Eine unmittelbar durchgeführte Fahndung mit mehreren Polizeikräften führte nicht zur Ergreifung des Täters.

Der bislang unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben:

- Männlich - Circa 15-18 Jahre alt - Circa 160-170cm groß - Bekleidet mit einer schwarzen Daunenjacke mit Kapuze, hellblauen Jeans und weißen Schuhen - Trug eine blaue medizinische Maske - Sprach südeuropäischen Akzent

Personen, welche Hinweise zur Aufklärung der Tat geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Neustadt/W. unter Tel. 06321/854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

