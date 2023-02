Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Fastnacht Hettenleidelheim

Hettenleidelheim (ots)

Am heutigen Nachmittag/Abend fand in Hettenleidelheim bei überwiegend schönem Wetter der traditionelle Fastnachtsumzug mit anschließender Straßenfastnacht vor der Gut-Heil Halle statt. Sowohl der Umzug als auch die Anschlussveranstaltung waren fast ausnahmslos von fröhlicher und ausgelassener Stimmung geprägt. Während es beim Fastnachtsumzug keine nennenswerten Zwischenfälle gab, bestand bei der anschließenden Straßenfastnacht vereinzelt Handlungsbedarf für die eingesetzten Polizeibeamten der PI Grünstadt. Insgesamt wurden vier Strafanzeigen aufgenommen. In einem Fall wurde durch einen 20-Jährigen laut die Grußformel einer verfassungswidrigen Organisation geschrien, was zu einer Anzeige führte. In zwei Fällen kam es zu einfachen Körperverletzungsdelikten. Einem dieser Täter, einem ebenfalls 20-Jährigen aus dem Leiningerland, wurde ein Platzverweis ausgesprochen. Da er sich in der Folge nicht an den Platzverweis hielt und wieder an der Fastnacht teilnehmen wollte, wurde er zur Durchsetzung des Platzverweises in Gewahrsam genommen. Im Rahmen der Gewahrsamnahme beleidigte der 20-Jährige noch einen Polizeibeamten, was zu einer weiteren Strafanzeige führte.

