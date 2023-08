POL-NOM: Diebstahl von Holzbänken

Uslar (ots) - USLAR, (go), KÖNIGSBERGER STRASSE, zwischen Mittwoch, dem 02.08.2023, 12:00 Uhr und Freitag, dem 18.08.2023, 00:00 Uhr. Bisher unbekannte Täter entwendeten aus einem leerstehenden Renovierungsobjekt mehrere Koffer mit Werkzeug. Diese hatten einen Wert von ca. 1700 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Uslar, Tel. 05571-80060. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Polizeikommissariat Uslar Pressestelle ...

