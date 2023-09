Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Motorradfahrer bei Sturz verletzt

Attendorn / Olpe (ots)

Ein Motorradunfall hat sich am Sonntag (3. September) gegen 16:30 Uhr auf der L 512 in Höhe Schnütgenhof ereignet. Dabei befuhr ein 53-jähriger innerhalb einer Gruppe von Motorradfahrern die Landstraße in Richtung Olpe. Als er verkehrsbedingt stark bremsen musste, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er stürzte und rutsche mit seinem Motorrad gegen eine Leitplanke. Der 53-Jährige kam verletzt in ein Krankenhaus. An der Leitplanke entstand Sachschaden im dreistelligen, an dem Krad im vierstelligen Eurobereich.

