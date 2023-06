Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Passanten angepöbelt

Kaiserslautern (ots)

Eine Strafanzeige hat sich ein 40-Jähriger am Donnerstagmittag in der Innenstadt eingehandelt. Zeugen meldeten der Polizei gegen 14:30 Uhr, dass sich auf dem Vorplatz des Pfalztheaters ein Mann aufhalte, der in aggressiver Weise Passanten anpöbele. Als die Polizeibeamten den Mann ansprachen, legte er auch gegenüber den Polizisten ein ziemlich sprunghaftes Verhalten an den Tag. Auf den erteilten Platzverweis reagierte der 40-Jährige äußerst aggressiv und baute sich bedrohlich vor den Beamten auf. Die mehrfachen Aufforderungen, dies zu unterlassen, ignorierte er. So dass er schließlich zu Boden gebracht und gefesselt wurde. Er wurde mit auf die Dienststelle genommen. Ein Richter ordnete die Ingewahrsamnahme zur Verhinderung von Straftaten an. Die Polizei ermittelt nun wegen Beleidigung und Widerstand gegen ihn. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell