Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Randalierer landet in Gewahrsam

Kaiserslautern (ots)

Ein 32-jähriger Randalierer hat sich in der Nacht zu Freitag in der Martin-Luther-Straße mehrere Strafanzeigen eingehandelt. Weil er mehrere Mülltonnen auf die Straße geschmissen hatte, sollte der Mann kontrolliert werden. Bereits bei der Ansprache zeigte sich der alkoholisierte 32-Jährige verbal aggressiv und ablehnend gegenüber der Kontrolle. Er kam mehrmals bedrohlich auf die Beamten zu und leistete den Anweisungen keine Folge. Zusätzlich wählte er selbst noch den Notruf und weigerte sich das Telefonat zu beenden. Aufgrund seines aggressiven und unkooperativen Verhaltens wurde er zu Boden gebracht und fixiert. Dabei beleidigte er die Polizisten und wehrte sich so stark, dass ein Polizeibeamter leicht verletzt wurde. Die Beamten nahmen ihn in Gewahrsam. Er durfte seinen Rausch sozusagen unter Polizeiaufsicht ausschlafen. Auf ihn kommen nun Anzeigen wegen Widerstands, Missbrauch von Notrufen und Beleidigung zu. |elz

