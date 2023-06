Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Randalierer erhalten Platzverweise

Kaiserslautern (ots)

Ein Hotelbesitzer hat am Donnerstagmittag die Polizei gerufen, weil sich mehrere Hotelgäste daneben benommen haben. Schon in der Nacht zu Donnerstag kam es durch die 40-köpfige Gruppe zu mehrfachen Ruhestörungen und Sachbeschädigungen. Der Hotelbesitzer kündigte daraufhin das Mietverhältnis mit der Gruppe. Während Polizeibeamte die Sachbeschädigungen aufnehmen wollten, bestiegen einzelne Gruppenmitglieder den abgestellten Streifenwagen und verhielten sich respektlos gegenüber den Beamten und dem Hotelbesitzer. Mehrere Einsatzkräfte rückten zur Verstärkung aus. Der Gruppe wurde die Kündigung ihrer Unterkunft eröffnet, was zu weiteren Unmutsbekundungen und Beleidigungen führte. Die Betroffenen erhielten zusätzlich einen Platzverweis und mussten durch einfache körperliche Gewalt aus dem Hotel gedrängt werden. Hierbei kam es zu Schlägen in Richtung der Polizisten. Verletzt wurde niemand. Während des gesamten Einsatzes filmten Mitglieder der Gruppe die Maßnahmen. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung, Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell