Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Wohnung/ Sachbeschädigung

Plettenberg (ots)

Drei Jugendliche wurden am Dienstagnachmittag gegen 15.15 Uhr dabei beobachtet, wie sie mit Hilfe einer Leiter auf den Dachboden eines Hauses an der Bahnhofstraße kletterten. Zeugen informierten die Polizei. Die stellte fest, dass Unbekannte auf das Dach geklettert und auf dem Dachboden eine Spanplatte weggebrochen hatten, um in den Wohnbereich des derzeit unbewohnten Gebäudes zu gelangen. Die Polizeibeamten entdeckten jedoch keine Personen in dem Gebäude. Auch eine Nahbereichsfahndung verlief ohne Ergebnis.

Mehrere Männer beschädigten am Dienstagabend gegen 18.45 Uhr Fenster und Hauseingangstür eines Mehrfamilienhauses Am Beiese. Die Polizei nahm eine Anzeige wegen Sachbeschädigung auf. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell