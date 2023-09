POL-OE: Sachbeschädigungen an Kindergarten

Olpe (ots) - Am Donnerstag (31. August) hat sich zwischen 08:30 Uhr und 09:45 Uhr eine Unfallflucht im Hammerweg in Eichhagen ereignet. Nach Angaben des Autobesitzers parkte dieser seinen Pkw gegen 08:30 Uhr auf der Straße in Fahrtrichtung der Straße "Am Gärk". Als er gegen 09:45 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er mehrere Beschädigungen an dem Wagen im hinteren Bereich oberhalb des Fensters fest. Der ...

