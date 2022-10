Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden- Walldorf: 36-jähriger Mann nach Messerangriff lebensgefährlich verletzt

Mörfelden- Walldorf (ots)

Am späten Donnerstagabend (13.10.) kam es um 22.30 Uhr in einer Unterkunft für Saisonarbeiter in der Rüsselsheimer Straße zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen, in deren Verlauf ein 36-jähriger Mann durch einen Messerstich lebensgefährlich und ein 28-jähriger Mann durch einen Stich schwer verletzt wurden. Der schwer verletzte 36-jährige wurde nach notärztlicher Erstversorgung in eine Frankfurter Klinik überstellt und dort notoperiert, sein Zustand ist derzeit stabil. Der 28-jährige konnte nach Erstversorgung auf eigenen Wunsch in seiner Wohnung verbleiben. Noch am Tatort konnte ein 48-jähriger Tatverdächtiger festgenommen und dem Gewahrsam zugeführt werden. Die Ermittlungen vor Ort wurden durch die Kriminalpolizei aufgenommen und dauert zum Berichtszeitpunkt noch an.

Weitere Presseauskünfte behält sich die Staatsanwaltschaft Darmstadt vor!

Alexander Lorenz, EPHK (Polizeiführer vom Dienst)

Führungs- und Lagedienst

Tel.: 06151- 96940312

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell