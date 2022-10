Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Biebesheim

Gernsheim: Einbruch in zwei Firmen

Biebesheim / Gernsheim (ots)

Durch das Aufhebeln eines Fensters drang ein Täter in der Nacht zum Donnerstag (13.10.) in die Büroräume einer Firma in der Justus-von-Liebig-Straße in Biebesheim ein und durchsuchte mehrere Büroschränke. Offenbar wurde nichts gestohlen. Der Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt.

In der gleichen Nacht kam es in der Marie-Curie-Straße in Gernsheim zu einem weiteren Einbruch in eine Firma. Der Versuch durch das Aufhebeln einer Tür in die Büros einzudringen misslang. Der Sachschaden beträgt hierbei vermutlich 400 Euro.

Die Rüsselsheimer Kriminalpolizei sucht in beiden Fällen nach Zeugen und vermutet, dass diese zwei Taten miteinander zusammenhängen. Diesbezüglich wird gebeten, sich beim Kommissariat 21/22 unter der Rufnummer 06142/6960 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell