POL-OE: Unfallflucht in Meggen - Geschädigte gesucht

Lennestadt (ots)

Am Montag (4. September) hat gegen 17:35 Uhr eine 18-Jährige die Polizeiwache aufgesucht. Die Fahranfängerin gab an, dass sie in der Nacht von Samstag (2. September) auf Sonntag (3. September) zwischen 00:30 Uhr und 1 Uhr einen unbekannten Pkw beim Rückwärtsausparken beschädigt hatte. Die Frau hatte ihren Pkw auf einem Parkplatz neben der Kirche in der Albrecht-Dürer-Straße geparkt. Neben ihrem Fahrzeug stand ein heller Pkw. Als sie mit ihrem Auto aus der Parklücke rausfahren wollte, touchierte sie diesen an der linken vorderen Fahrzeugseite.

Die Polizei sucht jetzt nach dem beschädigten Auto beziehungsweise nach dem oder der Halter/-in.

Der oder die Geschädigte sowie Zeugen melden sich bitte unter der Telefonnummer 02761-9269- 4131 beim Verkehrskommissariat Lennestadt.

