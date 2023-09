Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 28-Jähriger bei Motorradunfall verletzt

Wenden (ots)

Ein Motorradfahrer ist am Mittwoch (6. September) gegen 19 Uhr auf der L 432 in Rothemühle gestürzt. Der 28-Jährige beabsichtigte, auf einen Parkplatz zu fahren. Als er dazu den dortigen Bordstein überfahren wollte, verlor er die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Dabei verletzte er sich. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An dem Motorrad entstand Sachschaden im vierstelligen Eurobereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell