POL-BOR: Borken - Unfallflucht auf der Hagenstiege

Borken (ots) - Unfallort: Borken, Burloer Straße, Parkplatz Straßenverkehrsamt; Unfallzeit: 24.07.2023, zwischen 07.45 Uhr und 16.30 Uhr; Einen weißen VW Passat beschädigte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer am Montag auf dem Parkplatz des Straßenverkehrsamtes an der Burloer Straße. Der Wagen hatte dort in der Zeit zwischen 07.45 Uhr bis 16.30 Uhr gestanden. Auf 1.000 Euro schätzt die Polizei den angerichteten Schaden an der linken Fahrzeugseite. Der Verursacher ...

mehr