POL-RT: Einbrüche; Streitigkeiten; Brände von Fahrzeugen und Mülltonnen; Pkw aufgebrochen; Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

In Wohnhaus eingebrochen

In ein Einfamilienhaus in der Lortzingstraße ist im Lauf des Sonntags eingebrochen worden. Zwischen 13 Uhr und 21 Uhr verschafften sich die Unbekannten gewaltsam über eine Terrassentür Zutritt zum Gebäude. Darin suchten sie nach Stehlenswertem und entwendeten Schmuck. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen, in die auch Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei eingebunden waren. (rd)

Reutlingen (RT): Auseinandersetzung

Zu einer Auseinandersetzung sind die Einsatzkräfte am Sonntagabend in die Rommelsbacher Straße gerufen worden. Mehrere Zeugen alarmierten die Polizei, nachdem es im Bereich einer dortigen Schule zu einer Auseinandersetzung gekommen sein soll, bei der zwei 23-Jährige offenbar von mehreren flüchtig Bekannten angegangen worden waren. Zwischen den 23-Jährigen und den Angreifern war es zuvor offenbar noch zu einem Gespräch gekommen. Anschließend flüchteten beide in Richtung der Eishalle. Während einer der 23-Jährigen unverletzt blieb, erlitt der andere nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst kümmerte sich um ihn. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief erfolglos. Der Polizeiposten Reutlingen-West hat die weiteren Ermittlungen, insbesondere zu den möglichen Hintergründen und dem genauen Ablauf der Auseinandersetzung aufgenommen. (rd)

Reutlingen (RT): Brennende Mülltonnen

Zwei brennende Mülltonnen haben in der Nacht zum Montag zum Einsatz von Feuerwehr und Polizei in der Friedrich-Naumann-Straße geführt. Gegen 23 Uhr bemerkten Anwohner den Brand einer Papiertonne im Bereich der Einmündung mit der Theodor-Heuss-Straße und alarmierten die Einsatzkräfte. Bis zu deren Eintreffen war die Tonne nahezu vollständig abgebrannt. Eine Gefahr für angrenzende Wohnhäuser oder Fahrzeuge bestand nicht. Nur wenige Minuten später wurde ein weiterer Brand einer Mülltonne auf dem Gelände eines nahegelegenen Einkaufsmarkts gemeldet. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte weiterer Sachschaden verhindert werden. Das Polizeirevier Reutlingen ermittelt wegen des Verdachts der Sachbeschädigung durch Brandlegung. (rd)

Reutlingen-Betzingen (RT): Fahrzeugbrand

Ein technischer Defekt dürfte den ersten Ermittlungen zufolge die Ursache für den Brand eines Pkw am Sonntagnachmittag in der Carl-Zeiss-Straße gewesen sein. Gegen 16.45 Uhr wurden die Einsatzleitstellen von Feuerwehr und Polizei alarmiert, weil aus einem geparkten Smart Rauch aufstieg. Die Feuerwehr, die mit einem Fahrzeug und sechs Feuerwehrleuten anrückte, konnte den Brand, der offenbar von der Batterie des Dieselfahrzeugs ausgegangen war, löschen. Allerdings dürfte an dem Wagen wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von geschätzten 8.000 Euro entstanden sein. (kd)

Reutlingen-Sondelfingen (RT): Einbrecher gestört

Bei einem Einbruchsversuch in ein Einfamilienhaus im Spitzäckerweg sind zwei unbekannte Täter am Sonntagabend gestört worden. Die Kriminellen hatten offenbar gegen 17.45 Uhr ein Fenster eingeschlagen, durch das sie dann in das Gebäude einsteigen wollten. Weil die Bewohner in diesem Moment nach Hause zurückkehrten und die dunklen Gestalten entdeckten, ergriffen diese die Flucht ohne das Haus betreten oder etwas gestohlen zu haben. Der Sachschaden am Fenster wird auf 200 Euro geschätzt. Eine Fahndung nach den unbekannten Tätern verlief bislang ergebnislos. (ak)

Köngen (ES): Feuer in der Küche

Ein Feuer in der Küche einer Flüchtlingsunterkunft in der Küferstraße hat am Sonntagnachmittag zu einem Einsatz der Feuerwehr und der Polizei geführt. Kurz vor 16 Uhr hatte die Brandmeldeanlage ausgelöst, nachdem es bei der Zubereitung einer Mahlzeit zu einem Fettbrand gekommen war. Unglücklicherweise versuchte ein zu Hilfe eilender Bewohner, den Brand mit Wasser zu löschen, was zu einer Stichflamme führte, die auch neben dem Herd stehende Gegenstände in Mitleidenschaft zog. Der Bewohner konnte den Brand dennoch vor Eintreffen der Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und 17 Einsatzkräften anrückte, löschen. Bis auf eine leichte Verletzung an der Hand blieb der 19-Jährige unverletzt. Eine Behandlung war nicht erforderlich. Nennenswerter Sachschaden war nicht entstanden. (ak)

Wendlingen (ES): Fahrzeugbrand

Ein technischer Defekt dürfte den bisherigen polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für den Brand eines Pkw am Samstagnachmittag in der Bergstraße gewesen sein. Eine 66-Jährige hatte gegen 16.10 Uhr ihren Ford dort ordnungsgemäß geparkt. Wenig später entdeckte eine zufällig vorbeifahrende Autofahrerin ein Glühen unter der Motorhaube und alarmierte die Einsatzkräfte. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen und 18 Feuerwehrleuten anrückte, versuchten Anwohner mittels Feuerlöscher den Brand zu löschen. Diese Löscharbeiten wurden dann von der Feuerwehr abgeschlossen, wobei sich nicht mehr verhindern ließ, dass an dem Fahrzeug Totalschaden entstanden sein dürfte. Aufgrund von Betriebsstoffen, die in die Kanalisation gelangt waren, wurde von der Feuerwehr eine Ölsperre errichtet. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen noch keine Informationen vor. (cw)

Nürtingen-Oberensingen (ES): Auto aufgebrochen

Einen auf dem Parkplatz der Schule im Bodelschwinghweg geparkter Renault ist am Samstagmittag aufgebrochen worden. Zwischen 13.30 Uhr und 14.25 Uhr schlug ein Unbekannter eine Scheibe am Fahrzeug ein und ließ aus dem Auto einen Korb mit einem Erste-Hilfe-Kasten und Werkzeug mitgehen. Der Sachschaden an dem Renault wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Nürtingen ermittelt. (cw)

Nürtingen (ES): In Schule eingebrochen

In die Schule in der Mühlstraße ist ein Unbekannter in der Zeit von Samstag, neun Uhr, und Sonntag, 10.10 Uhr, eingebrochen. Im genannten Zeitraum verschaffte sich der Einbrecher über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu einem Klassenzimmer und ließ dort eine Tischkamera im Wert von mehreren hundert Euro mitgehen. Ob sonst noch etwas gestohlen wurde ist noch nicht bekannt. Zur Sicherung des beschädigten Fensters war die Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen und sechs Feuerwehrleuten vor Ort. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Filderstadt (ES): Nicht aufgepasst und aufgefahren

Zu erheblichen Verkehrsbehinderungen und einem kilometerlangen Stau hat ein Auffahrunfall geführt, der sich am Sonntagmittag auf der B 27 auf Höhe Filderstadt-Bonlanden ereignet hat. Eine 31-Jährige war gegen 13.50 Uhr mit ihrem 1er BMW auf der linken Spur der Bundesstraße in Richtung Stuttgart unterwegs. Zu spät erkannte sie, dass ein vorausfahrender 32-Jähriger mit seinem 2er BMW seine Geschwindigkeit verkehrsbedingt verringern musste. Weil sie zudem zu dicht aufgefahren war, krachte sie ins Heck des 2er BMW. Dabei wurden ein 54-Jähriger und ein sechsmonatiges Kind im 1er BMW sowie eine 34-Jährige und zwei fünf und sieben Jahre alte Kinder im 2er BMW leicht verletzt und vom Rettungsdienst zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden an beiden Autos wird auf insgesamt etwa 10.000 Euro geschätzt. (cw)

Altbach (ES): Motorradfahrer angegriffen

Unter anderem wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt das Polizeirevier Esslingen gegen einen 30 Jahre alten Mann. Dieser soll kurz vor 23.30 Uhr mit seinem VW auf der Altbacher Hochbrücke unterwegs gewesen sein, als ihm der 19 Jahre alte Motorradlenker mit seinem gleichaltrigen Sozius entgegenkam. Der Autofahrer soll dem ihm bekannten Biker, mit dem es bereits in der Vergangenheit zu Streitigkeiten gekommen war, zunächst einige Meter hinterhergefahren sein, ohne dass es zu einer Gefährdung kam. Als sich der Wagen nicht mehr hinter dem Motorrad befand, fuhr der 19-Jährige in die Industriestraße. Dort soll der 30-Jährige offenbar unvermittelt auf die Fahrbahn getreten sein und mit einer Stange nach dem Motorradlenker geschlagen haben. Der 19-Jährige wurde nicht getroffen. Er konnte einen Sturz verhindern und davonfahren. Anschließend verständigte er die Polizei. Der 30-Jährige, der Zeugenangaben zufolge unter Alkoholeinfluss gestanden haben soll, konnte später im Rahmen der Fahndung an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von annähernd zwei Promille. Er musste daraufhin Blutproben abgeben. Eine Fahrerlaubnis konnte er nicht nachweisen. Der 30-Jährige sieht nun entsprechenden Strafanzeigen entgegen. (rd)

Filderstadt (ES): Unfall auf der B27 (Zeugenaufruf)

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat ein neunjähriger Junge bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend auf der B27 an der Anschlussstelle Bonlanden erlitten. Eine 22-Jährige war gegen 20.10 Uhr mit ihrem Smart an der Anschlussstelle in Fahrtrichtung Tübingen auf die Bundesstraße aufgefahren. Beim Wechsel auf den rechten Fahrstreifen übersah sie offenbar den dort fahrenden Mercedes eines Unbekannten, der nach links auswich, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Auch eine auf etwa gleicher Höhe auf dem linken Fahrstreifen fahrende 26-Jährige, lenkte daraufhin nach links. Ihr VW Polo geriet dabei ins Bankett und schleuderte anschließend in Richtung des rechten Fahrbahnrands. Dabei prallte sie gegen den Smart und in der Folge gegen die rechten Leitplanken. Ein neunjähriger Insasse im Polo wurde dabei verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 13.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zu dem silberfarbenen bzw. grauen Mercedes machen können, der auf der rechten Spur unterwegs war, werden gebeten, sich unter Telefon 0711/7091-3 beim Polizeirevier Filderstadt zu melden. (rd)

