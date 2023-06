Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Zugbegleiter wird bei Fahrscheinkontrolle körperlich angegangen - Zeugen gesucht!

Gießen (ots)

Opfer einer Körperverletzung wurde ein Zugbegleiter Dienstagabend (20.6./20 Uhr) im Regionalexpress 4164 auf der Fahrt von Frankfurt a.M. in Richtung Gießen. Ein 23-jähriger Mann konnte bei der Fahrscheinkontrolle keinen gültigen Fahrausweis vorzeigen, weshalb es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung kam. Anschließend traf der 23-jährige Wohnsitzlose den Zugbegleiter mit dem Ellenbogen an der Schulter. Eine Streife des Bundespolizeireviers Gießen übernahm den 23-Jährigen schließlich im Bahnhof Gießen. Für weitere polizeiliche Maßnahmen musste er die Beamten ins Revier begleiten. Nach Abschluss der Maßnahmen kam der Mann wieder frei.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren u.a. wegen Körperverletzung eingeleitet.

Zeugen gesucht! Wer Angaben zu dem Fall machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefon-Nr. 0561/81616-0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

