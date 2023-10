Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Schadensträchtiger Brand in einer Werkstatt

Reutlingen (ots)

Zum Brand einer Werkstatt eines Autohauses sind am frühen Dienstagmorgen ein Großaufgebot der Feuerwehr und der Polizei in die Reutlinger Konrad-Adenauer-Straße ausgerückt. Um 2.49 Uhr wurden der Leitstelle der Feuerwehr Flammen und Rauch, ausgehend aus dem Werkstattbereich, mitgeteilt. Dort konnte eine starke Rauchentwicklung festgestellt werden, die nach ersten Erkenntnissen von der Lackiererei des Autohauses ausging. In diesem Bereich wurden im weiteren Verlauf insgesamt sieben beschädigte Fahrzeuge festgestellt, die durch Feuer oder Rauch in Mitleidenschaft gezogen worden waren. Die Feuerwehr war mit insgesamt 21 Fahrzeugen und 112 Einsatzkräften vor Ort. Seitens des Rettungsdienstes waren neben dem Organisatorischem Leiter noch fünf Fahrzeuge und zehn Einsatzkräften anwesend. Diese kamen glücklicherweise jedoch nicht zum Einsatz. Nach derzeitigem Stand wurde niemand verletzt. Die Polizei sperrte das Gebiet rund um die Brandörtlichkeit großräumig ab und nahm die Ermittlungen zur Brandursache auf. Der entstandene Schaden dürfte sich ersten Schätzungen zu Folge auf mehrere hunderttausend Euro belaufen. Die verkehrslenkenden Maßnahmen dauern derzeit auf Grund des Feuerwehreinsatzes noch an, hierdurch kann es im morgendlichen Berufsverkehr zu Behinderungen kommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell