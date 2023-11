Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Unbekannte sprühen Graffitis - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter besprühten am Dienstagabend (31.10.2023) gegen 21:30 Uhr gleich mehrere Gebäude mit Graffitis in grüner Farbe, darunter polizeifeindliche Schriftzüge sowie Hakenkreuze. Betroffen sind eine Schule, ein Kinder- und ein Gemeindehaus in der Gerlinger Straße in Leonberg-Ramtel. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Mutmaßlich handelte es sich bei den Tätern um eine Gruppe Jugendlicher. Sofort eingeleitete polizeiliche Fahndungsmaßnahmen führten bislang nicht zur Ermittlung der Täter. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07152 605-0 oder per E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Leonberg in Verbindung zu setzen.

