Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Oßweil: Unbekannte besprühen mehrere Hauswände und Bushaltestellen

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstagabend (31.10.2023) gegen 20.25 Uhr alarmierte eine Zeugin die Polizei, nachdem sie im Bereich einer Grundschule in der Westfalenstraße in Oßweil mehrere Personen wahrgenommen hatte, die dort vermutlich mit Spraydosen Hauswände besprüht hätten. Als eine Streifenwagenbesatzung des Polizeirevieres Ludwigsburg vor Ort eintraf, flüchteten mindestens drei noch unbekannte Täter. Die Personen waren schwarz bekleidet und hatten teilweise ihre Gesichter mit Schals bedeckt. Die sofort eingeleitete polizeiliche Fahndung erbrachte keine weiteren Erkenntnisse hinsichtlich möglicher Tatverdächtiger. Die Einsatzkräfte stellten allerdings fest, dass eine Vielzahl von Hauswänden, unter anderem auch die der Grundschule, Bushaltestellen und Verteilerkästen auch in der Neckargröninger Straße, der Poppenweiler Straße und der Hirschstraße mit schwarzer und roter Farbe besprüht worden waren. Die Täter hinterließen teils nationalsozialistische Symbole sowie antisemitische Schriftzüge. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf mehrere Tausend Euro belaufen. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg bittet unter Tel. 0800 110225 oder per E-Mail: hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de um weitere Hinweise.

