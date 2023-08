Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Ebersbach - E-Scooter kontra Mountainbike

Ulm (ots)

Gegen 17.25 Uhr ereignete sich am Samstag ein Verkehrsunfall bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Ein 32-jähriger E-Scooter-Fahrer befuhr die Unterführung von der Hauptstraße bergauf in Richtung Leintelstraße. Bei dem Weg handelt es sich um einen gemeinsamen Fuß- und Radweg. In einer Linkskurve kam ihm ein 41-jähriger Mountainbike-Lenker entgegen. Beide Fahrzeuge stießen zusammen und die Lenker zogen sich jeweils leichte Verletzungen zu. Der Mountainbiker kam zur Untersuchung in eine Klinik. Ein Sachschaden entstand nicht.

